В Красноглинском районе Самары 10 человек тушили пожар в квартире

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В среду, 21 сентября, примерно в 17:55, начался пожар на ул. Звездной, 15 в пос. Прибрежный в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.