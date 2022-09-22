В Самарской области будут работать участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Избирательная комиссия Самарской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей.

На территории региона будут организованы участки для голосования их граждан, предоставлены помещения для голосования, технологическое оборудование, включая стационарные и переносные ящики, кабины и настольные ширмы для голосования и сейф-пакеты для обеспечения сохранности избирательной документации.

Всего для жителей Луганской и Донецкой народных республик и Херсонской и Запорожской областей будут открыты пять участков для голосования в Самаре и Тольятти.