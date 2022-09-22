В Самарской области будут работать участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.
Избирательная комиссия Самарской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей.
На территории региона будут организованы участки для голосования их граждан, предоставлены помещения для голосования, технологическое оборудование, включая стационарные и переносные ящики, кабины и настольные ширмы для голосования и сейф-пакеты для обеспечения сохранности избирательной документации.
Всего для жителей Луганской и Донецкой народных республик и Херсонской и Запорожской областей будут открыты пять участков для голосования в Самаре и Тольятти.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.