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Выборы Власть и политика

В Самарской области будут работать участки для голосования на референдумах

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будут работать участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Избирательная комиссия Самарской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей.

На территории региона будут организованы участки для голосования их граждан, предоставлены помещения для голосования, технологическое оборудование, включая стационарные и переносные ящики, кабины и настольные ширмы для голосования и сейф-пакеты для обеспечения сохранности избирательной документации.

Всего для жителей Луганской и Донецкой народных республик и Херсонской и Запорожской областей будут открыты пять участков для голосования в Самаре и Тольятти.

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