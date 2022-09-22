Аграрии региона активно используют программы субсидируемого сельхозстрахования

Самарская область продолжает лидировать в сфере агрострахования. По данным Национального союза агростраховщиков, в прошлом году регион обеспечил самый большой прирост защиты посевных площадей в ПФО.

Сегодня основной объем защиты аграриев обеспечивает господдержка. По официальным данным, на эту систему приходится до 97% объема рынка страхования растениеводства в стране. За последнее десятилетие самарские аграрии получили от страховщиков 1,5 млрд рублей страховых выплат, в том числе по договорам с господдержкой — 1,3 млрд рублей.

В прошлом году с использованием механизма в регионе было застраховано 196 тысяч га посевов, за что на совещании в Совете Федерации Самарская область была отмечена благодарственной грамотой и памятным знаком Национального союза агростраховщиков (НСА). Прошлый год был показательным и по росту страховых компенсаций товаропроизводителям, которые увеличились на 85%. По словам президента НСА Корнея Биждова, вырос и объем субсидий, поступающих в страховые компании из бюджета для выплат по полисам аграриям: за год они прибавились на 57%, до 3,6 млрд рублей в целом по стране.

За первые шесть месяцев этого года в Самарской области на условиях господдержки было застраховано 74 тыс. га посевов по программе мультирискового страхования и 105,6 тыс. га по программе страхования урожая на случай наступления ЧС. Страховая премия достигла 274,4 млн рублей.

"Новой программой страхования от чрезвычайных событий природного характера в регионе защищены 105,6 тыс. га посевов: 58,9 тыс. га — подсол-нечник, 17,7 тыс. га — яровая пшеница, 16,2 тыс. га — яровой ячмень, а также другие культуры, — сообщил Корней Биждов. — Страховая премия по таким договорам превысила 111 млн рублей. В среднем сельхозпроизводителям области страхование от ЧС обошлось по 210 рублей за гектар".

Президент НСА отметил, что, судя по этим результатам, стартовавшая программа страхования урожая от масштабных ЧС востребована у владельцев хозяйств и доступна по стоимости для всех их категорий. "Поэтому мы надеемся, аграрии обратят на нее особое внимание и при страховании озимого сева", — добавил он. По данным самих страховщиков, в последние три года самые большие убытки сельхозпроизводители несут из-за засухи, суховеев, заморозков и града. Регион становится все более рисковой зоной земледелия. Корней Биждов также отметил высокий профессиональный уровень регионального Минсельхоза области, который "проводит заблаговременный анализ потребностей агросектора и контролирует технические вопросы заключения страховых договоров".

В текущем сезоне агростраховщики не прогнозируют роста страховых выплат в Поволжье, поскольку масштабных убытков, связанных с повреждением посевов в результате непогоды, земледельцам удалось избежать.