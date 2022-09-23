ХК "Лада" победил АКМ

В четверг, 22 сентября, ХК "Лада" встречался с АКМ из Тульской области.

Счет на 3-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Илья Чабан: после его дальнего броска шайба попала в девятку — 1:0.

Во втором периоде Владислав Червоненко удвоил преимущество хозяев. В середине матча тольяттинцы получили численный перевес, но, прежде чем Никита Аноховский забросил свою пятую в сезоне шайбу, успели пропустить от Максима Лазарева (3:1).

На 39-й минуте Иван Петраков (в большинстве) сократил счет, но за 4 секунды до окончания периода Роман Ивашов также реализовал "лишнего" — 4:2.

В третьем периоде Червоненко забросил свою вторую шайбу, установив окончательный счет — 5:2 победа "Лады".