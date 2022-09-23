Из-за патриотической акции в Самаре 23 сентября ограничено движение

В Связи с проведением патриотической акции с 07:00 до 18:00 23 сентября ограничено движение транспорта в Самаре.

Речь идет об участках:

- по ул. Молодогвардейской от Студенческого переулка до ул. Полевой;

- по ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Галактионовской.

Кроме того, с 07:00 до 18:00 23 сентября городской пассажирский транспорт (маршруты №№ 24 и 92) проследует по временной схеме.