Переезд у станции Липяги будет закрыт из-за ремонта

В Новокуйбышевске Самарской области закроется для автотранспорта железнодорожный переезд у станции Липяги.

С 20:00 27 сентября до 6:00 28 сентября и в период с 20:00 28 сентября до 6:00 29 сентября переезд будет закрыт в связи с выполнением капитальных работ в части замены УЗП.