На трех речных маршрутах в Самаре изменится расписание с 26 сентября

В Самаре с 26 сентября вносятся изменения в расписание движения по маршрутам "Самара - Зольное", "Самара - Гаврилова Поляна" и на грузовой переправе.

В Зольное судно будет отправляться ежедневно в 8:30, обратно - в 15:00.

В Гаврилову Поляну рейс назначен ежедневный рейс в 7:45, обратно - в 17:00.

На грузовой переправе будет ежедневно работать по три рейса в каждую сторону. Отправление из Самары в 8:00, 14:00, 18:00. Из Рождествено - 6:00, 12:30, 16:30.