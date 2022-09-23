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Общество

На трех речных маршрутах в Самаре изменится расписание с 26 сентября

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 26 сентября вносятся изменения в расписание движения по маршрутам "Самара - Зольное", "Самара - Гаврилова Поляна" и на грузовой переправе.

В Зольное судно будет отправляться ежедневно в 8:30, обратно - в 15:00. 

В Гаврилову Поляну рейс назначен ежедневный рейс в 7:45, обратно - в 17:00. 

На грузовой переправе будет ежедневно работать по три рейса в каждую сторону. Отправление из Самары в 8:00, 14:00, 18:00. Из Рождествено - 6:00, 12:30, 16:30. 

Гид потребителя

Последние комментарии

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

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Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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