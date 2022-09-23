В самарском ГСК сгорели гараж и "Газель"

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В пятницу, 23 сентября, примерно в 3:06, начался пожар в ГСК на ул. Гастелло, 43а. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.