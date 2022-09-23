17 человек эвакуировали при тушении пожара на ул. Гагарина в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 22 сентября, около 15:32, загорелись вещи в квартире на ул. Гагарина, 85. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.