Угощения и скидки на продукты-бестселлеры: группа компаний Natura Siberica отмечает 20-летний юбилей

В 2022 году группа компаний Natura Siberica (объединяет косметические бренды Natura Siberica, Organic Shop, Planeta Organica, Organic Kitchen, Organic People, "Рецепты бабушки Агафьи") отмечает свой 20-летний юбилей.
Именно в далеком 2002 году было зарегистрировано первое юридическое лицо и началась работа по созданию российского бренда с "зеленой" философией — "Рецепты бабушки Агафьи". За основу первых продуктов были взяты традиционные народные рецепты сибирских травников, а прототипом знаменитой бабушки Агафьи стала реальная жительница Сибири Агафья Лыкова. Спустя несколько лет портфель компании пополнился такими хорошо известными сегодня марками, как Planeta Organica, Organic Shop, Organic Kitchen и, конечно, Natura Siberica, чьи средства первыми на российском рынке косметики получили международные экосертификаты стандарта COSMOS Organic и COSMOS Natural.
В ближайшие три дня, с 23 по 25 сентября, во всех магазинах сетей Natura Siberica и Organic Shop по всей России в честь 20-летия компании будет действовать специальная скидка 30% на 20 лучших продуктов-бестселлеров.
В их числе любимые тысячами покупателей амарантовая пена для ванны и даурское масло для тела от Natura Siberica, распаривающая маска "Баня для лица 50°С" от Organic Kitchen, детокс-шампунь для всех типов волос от ICE Professional и др.
Также всех гостей магазинов в эти дни ждут угощения — натуральный свежий чай, сибирские сладости от Natura Siberica и зеленые яблоки от Organic Shop.
Акция пройдет с 23 по 25 сентября включительно по всех магазинах сетей Natura Siberica и Organic Shop.
Адреса магазинов: organic-shops.ru/spisok_magazinov.html.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!