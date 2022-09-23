Угощения и скидки на продукты-бестселлеры: группа компаний Natura Siberica отмечает 20-летний юбилей

В 2022 году группа компаний Natura Siberica (объединяет косметические бренды Natura Siberica, Organic Shop, Planeta Organica, Organic Kitchen, Organic People, "Рецепты бабушки Агафьи") отмечает свой 20-летний юбилей.

Именно в далеком 2002 году было зарегистрировано первое юридическое лицо и началась работа по созданию российского бренда с "зеленой" философией — "Рецепты бабушки Агафьи". За основу первых продуктов были взяты традиционные народные рецепты сибирских травников, а прототипом знаменитой бабушки Агафьи стала реальная жительница Сибири Агафья Лыкова. Спустя несколько лет портфель компании пополнился такими хорошо известными сегодня марками, как Planeta Organica, Organic Shop, Organic Kitchen и, конечно, Natura Siberica, чьи средства первыми на российском рынке косметики получили международные экосертификаты стандарта COSMOS Organic и COSMOS Natural.

В ближайшие три дня, с 23 по 25 сентября, во всех магазинах сетей Natura Siberica и Organic Shop по всей России в честь 20-летия компании будет действовать специальная скидка 30% на 20 лучших продуктов-бестселлеров.

В их числе любимые тысячами покупателей амарантовая пена для ванны и даурское масло для тела от Natura Siberica, распаривающая маска "Баня для лица 50°С" от Organic Kitchen, детокс-шампунь для всех типов волос от ICE Professional и др.

Также всех гостей магазинов в эти дни ждут угощения — натуральный свежий чай, сибирские сладости от Natura Siberica и зеленые яблоки от Organic Shop.

Акция пройдет с 23 по 25 сентября включительно по всех магазинах сетей Natura Siberica и Organic Shop.

Адреса магазинов: organic-shops.ru/spisok_magazinov.html.