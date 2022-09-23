С 26 сентября изменится расписание "Валдаев"

С 26 сентября вносятся изменения в расписание скоростных судов "Валдай 45Р", следующих по направлениям Самара - Ширяево - Самара и Самара - Винновка = Самара.

По 9 октября ежедневно будут совершаться один рейс на Винновку и два рейса до Ширяево.

Основное отличие обновленного расписания в том, что график прибытия судов в Ширяево скорректирован с учетом движения автобуса №9, следующего по маршруту Жигулевск - Ширяево, а у пассажиров, желающих посетить Винновку в экскурсионных целях, появилась возможность ознакомиться с достопримечательностями населенного пункта в течение двух часов и уехать назад в Самару тем же рейсом.

Особо следует обратить внимание, что скоростной теплоход теперь будет ожидать пассажиров в Винновке.

В выходные дни количество рейсов до Ширяево будет увеличено до четырех. Обновленное расписание доступно на нашем сайте.