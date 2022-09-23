С 26 сентября изменится расписание "Валдаев"

С 26 сентября вносятся изменения в расписание скоростных судов "Валдай 45Р", следующих по направлениям Самара - Ширяево - Самара и Самара - Винновка = Самара.
По 9 октября ежедневно будут совершаться один рейс на Винновку и два рейса до Ширяево.
Основное отличие обновленного расписания в том, что график прибытия судов в Ширяево скорректирован с учетом движения автобуса №9, следующего по маршруту Жигулевск - Ширяево, а у пассажиров, желающих посетить Винновку в экскурсионных целях, появилась возможность ознакомиться с достопримечательностями населенного пункта в течение двух часов и уехать назад в Самару тем же рейсом.
Особо следует обратить внимание, что скоростной теплоход теперь будет ожидать пассажиров в Винновке.
В выходные дни количество рейсов до Ширяево будет увеличено до четырех. Обновленное расписание доступно на нашем сайте.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!