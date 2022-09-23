Андрей Кислов: Агрострахование поможет обеспечить продовольственную безопасность страны

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов принял участие в семинаре-совещании "Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой. Подготовка к озимой договорной кампании и планируемые изменения в нормативной базе".

Мероприятие состоялось в Самарской области на базе Самарского государственного аграрного университета. Его организаторами выступили Министерство сельского хозяйства России и Национальный союз агростраховщиков при участии Совета Федерации ФС РФ.

В начале семинара сенатор поприветствовал участников и организаторов от имени Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и его председателя Алексея Майорова.

Как отметил Андрей Кислов, развитие системы сельскохозяйственного страхования в России находится на постоянном контроле профильного комитета Совета Федерации: "Наш комитет совместно с Национальным союзом агростраховщиков с сентября 2020 года по март 2022 года провел две серии обучающих семинаров-совещаний во всех федеральных округах страны. Формат проведения мероприятий позволил привлечь к ним более 800 участников из 83 субъектов, включая региональные органы управления АПК, сельскохозтоваропроизводителей, представителей отраслевых союзов и страховых организаций".

По мнению сенатора, сельскохозяйственное производство нередко зависит не только от усилий аграриев, но и от погодных условий. Как показывает практика, в случае природных катаклизмов бессильны даже самые передовые технологии. "В таких случаях лучшее решение - агрострахование с господдержкой. Эта мера должна обеспечить стабильность всего сельскохозяйственного производства страны", - уверен парламентарий.

Андрей Кислов подчеркнул, что в этом году страхование урожая сельхозкультур впервые проводилось на условиях, которые были введены благодаря изменениям базового закона о господдержке агрострахования в 2021 году. В подготовке этих поправок активно участвовал и профильный комитет Совета Федерации.

Сенатор отметил, что новая программа вызвала значительный интерес у сельхозпроизводителей: "По данным Национального союза агростраховщиков, к 1 сентября договоры страхования урожая на случай ЧС заключили хозяйства в 30 субъектах страны, застрахованная площадь составила почти 1,3 млн га. Мультирисковой программой страхования воспользовались хозяйства в 52 регионах России, заключены договоры страхования около 2,7 млн га". Комитет СФ будет внимательно следить за тем, как будет работать новая программа страхования при возникновении ЧС в регионах, подчеркнул он.

По мнению Андрея Кислова, главная задача, которую должно решать агрострахование, - это содействие обеспечению продовольственной безопасности и поддержка роста сельского хозяйства страны. Это предусмотрено обновленной Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в России на период до 2030 года. Данный документ предполагает существенный рост показателей отрасли.

В частности, государство за следующие восемь лет планирует добиться увеличения продукции АПК почти на 30%, с сохранением ежегодных темпов прироста. При этом объем инвестиций в основной капитал в секторе должен увеличиться на 40%, а экспорт сельхозпродукции более чем в 1,5 раза - до более чем 47 млрд долларов. Агрострахование должно поддержать этот рост, уверен сенатор.

В этом году Россия выходит на рекордные показатели по урожайности. К 19 сентября, по данным Минсельхоза России, собрано 133,5 млн. тонн зерна против 100,3 млн. тонн годом ранее. Андрей Кислов, который представляет в верхней палате интересы Самарской области, отметил, в регионе установлен абсолютный рекорд по сбору зерновых и зернобобовых культур. По его мнению, это стало результатом не только удачных агроклиматических условий, но и системной поддержки аграриев со стороны руководства губернии. В регионе своевременно оказывают господдержку и субсидируют аграриев.

Соответствующие задачи поставлены губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Так, в 2021 году самарские аграрии получили около 500 млн рублей страховых выплат за погибший урожай. В первом полугодии 2022 года им выплачено возмещение еще в размере 181 млн рублей. По итогам полугодия Самарская область стала четвертым крупнейшим региональным рынком агрострахования в России с суммой 309 млн рублей.

В заключение парламентарий отметил, что Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит работу, направленную на сближения условий страхования с потребностями сельскохозтоваропроизводителей различных отраслей агропромышленного производства. "Надеюсь, что наши общие усилия приведут к плодотворным результатам, и система сельскохозяйственного страхования в течение ближайших лет усилит свое значение в аграрной отрасли", - подытожил Андрей Кислов.

В семинаре-совещании приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова, глава Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, представители Министерства финансов России, Банка России, субъектов РФ и агропромышленного комплекса страны.