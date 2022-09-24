Дмитрий Азаров: "Окружить заботой семьи защитников Родины"

Наш общий человеческий долг — поддержать семьи защитников Отечества, которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Самарская область гордится каждым, кто сегодня отправляется защищать наше Отечество. В этот трудный час, когда вновь у наших границ поднялась фашистская нечисть, подогретая идеологической и финансовой поддержкой Запада, когда над нашим Отечеством вновь нависла опасность, вы встаете на защиту всего, что нам дорого и свято", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По поручению губернатора на каждую семью военнослужащего из Самарской области создадут социальный паспорт, на основании которого в индивидуальном порядке будет оказываться помощь и поддержка по всем направлениям.

"Тем, кто сегодня проявляет мужество и патриотизм, для кого защита Родины — это дело чести, окажем все меры поддержки. Особое внимание — семьям, которые временно остаются без мужского плеча. Это плечо подставим мы. Особое отношение к женам, детям защитников, помощь в любых социальных вопросах, — сегодня наша первостепенная обязанность. Сделаем все, чтобы вы, решая поставленные страной задачи, не волновались за тех, кто остался дома", — подчеркнул глава региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил всем руководителям министерств, главам городов и районов области регулярно проводить встречи с семьями военнослужащих, защищающих страну, и на постоянной основе оказывать помощь и поддержку.

Также глава региона обратился к представителям общественных организаций, волонтёрам, неравнодушным землякам. Все они также могут внести свой вклад в поддержку семей защитников нашей Родины.