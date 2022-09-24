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Баскетбол Спорт

БК "Самара" разгромил МИНСК - 90:68

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 сентября, в первый день Кубка памяти Г.А. Приматова "Самара" нанесла поражение МИНСКу.

В начале второго периода преимущество самарцев составляло всего два очка — но к большому перерыву хозяева, разгоняемые Максимом Барашковым и Айзеей Ризом, убежали вперед на "+19".

Как ни старались минчане, ближе чем на 16 очков во второй половине им подобраться не удалось — "Самара" сделала уверенный шаг в финал.

Самара: Барашков (19), Риз (16, 13 передач), Гафуров (10).
МИНСК: Микульский (12), Ситник (11), Близнюк (11).

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