Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке"

В своем третьем матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" уступила "Астраханочке" из Астрахани — 21:23 (12:9).

Проблемный характер этого принципиального противостояния для хозяек поля проявился сразу. Почин создала наша воспитанница Дарья Васильева (экс-Самохина) двумя подряд дебютными голами. Третий команда в красной форме загрузила в ворота Дарьи Деревень на исходе стартовой пятиминутки, и хмурые перспективы встали перед "Ладой" в полный рост (0:3). Смутные сомнения ей посчастливилось развеять не без помощи численного большинства, буквально выстраданного Вероникой Никитиной в единоборстве с Марией Дудиной. Валентина Рахмаева с Ольгой Фоминой два мяча отыграли, а следом та же Фомина как по инерции уже в уравненных составах восстановила паритет (4:4).

На 13-й минуте в первый раз с начала матча захватили лидерство, еще больше надавили на защиту астраханок… Но другая бывшая тольяттинка (только с волгоградскими корнями) Полина Шаркова-Ведехина своими "ответками" никак не давала подопечным Екатерины Маренниковой развить свой успех. Тем не менее, за двенадцать минут до перерыва, после очередного гола Вероники Никитиной, тольяттинки все еще оставались на один мяч впереди. Но после счета 8:7 "Ладу" напрочь заклинило в плане поиска ключей к воротам красно-белых. И длилась эта неприятность почти шесть с половиной минут.

На данном интервале нам удался всего один запоминающийся эпизод, который, впрочем, взятием ворот не увенчался. Ирина Никитина с помощью изящной нестандартной передачи оставила Алену Амельченко тет-а-тет с голкипером. Но шедевр был недоработан. Эвелина Аношкина не дала линейному тольяттинок перебросить мяч через себя. Не беда. Концовку тайма та же Никитина под номером 77 все же превратила в свой бенефис. Перед антрактом "Лада" разразилась четырьмя подряд безответными "выстрелами", и ко всем оказалась причастна Ирина. Один гол она техничным броском забила сама и еще трижды поднесла "снаряды" одноклубницам.

Амельченко, словно извиняясь за предыдущий досаднейший промах, отличилась после ее "ассистов" дважды, и перерыв визави встретили с обнадеживающей для нас разницей "плюс 3". Однако после отдыха все для команды, вышедшей на матч в праздничной (в честь юбилея клуба) голубенькой форме, пошло наперекосяк. Освежив состав, "Лада" вдруг опять забуксовала. Только Юлия Кунцевич вошла в игру со знаком качества, то и дело срывая за свои "спасения" в "рамке" овации трибун. У других "нововведенцев" получалось, мягко говоря, не очень. Да и прежние "моторы" автозаводчанок начали сбоить.

Ирина Никитина неоднократно выстрелила по "воробьям", и не она одна… После первой трети тайма счет сравнялся (14:14). А на исходе 44-й минуты гости снова оказались впереди. У Маренниковой вскоре лопнуло терпение, и она запросила тайм-аут. Да и как иначе, если за полтайма с лишним "Лада" отгрузила астраханкам только жалких три мяча. Но и дальше капризный "снаряд" в сетку подопечных Алексея Алексеева толком не шел. Аношкина (тоже, к слову, тольяттинская воспитанница) была в воротах как кремень. Два подряд пенальти "съела" и ее молодая сменщица Анастасия Рябцева.

Все это привело к тому, что за семь с половиной минут до финальной сирены Шаркова, мастерски реализовав задумку гостевого тренерского штаба после тайм-аута, довела отрыв до трех мячей. А спустя еще минуту с небольшим дошло до "минус четырех". У блиставшей доселе Кунцевич запас то ли энергии, то ли куража иссяк. Удалось своим молодецким напором оживить тольяттинок 18-летней Екатерине Терлецкой. Старшие ее примером заразились и даже вдвое сократили отставание. Но…

Подбодрили огорченную своей уже второй осечкой в нынешнем сезоне "Ладу" разве что послематчевые оптимистичные слова президента АвтоВАЗа Максима Соколова, который впервые побывал на гандболе в Тольятти, и мэра города Николая Ренца, вышедших на награждение лучших по итогам матча (Кунцевич и Аношкиной). Смысл их обращенных к публике и участницам встречи речей свелся, по большому счету, к одной истине, причем абсолютно бесспорной: "Борьба получилась красивой, зажигательной, корректной и бескомпромиссной, сезон только начался, и все еще впереди!", - сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.