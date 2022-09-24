Житель Самары украл в магазине алкоголь, чтобы купить топливо для машины

В полицию Красноармейского района поступило сообщение от директора одного из сетевых магазинов о том, что в результате ревизии обнаружено хищение товара.
Полицейские выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию.
Сотрудники полиции установили владельца автомобиля, на котором подозреваемый, сев за руль, скрылся с места происшествия. Задержанный 41-летний житель Самары, ранее судимый за имущественное преступление, вину в совершении противоправного действия признал и пояснил, что похищенный алкоголь и продукты питания продал прохожему недалеко от магазина. Деньги потратил на топливо для транспортного средства.
Группой дознания Отделения МВД России по Красноармейскому району в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать