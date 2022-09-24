Житель Самары украл в магазине алкоголь, чтобы купить топливо для машины

В полицию Красноармейского района поступило сообщение от директора одного из сетевых магазинов о том, что в результате ревизии обнаружено хищение товара.

Полицейские выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию.

Сотрудники полиции установили владельца автомобиля, на котором подозреваемый, сев за руль, скрылся с места происшествия. Задержанный 41-летний житель Самары, ранее судимый за имущественное преступление, вину в совершении противоправного действия признал и пояснил, что похищенный алкоголь и продукты питания продал прохожему недалеко от магазина. Деньги потратил на топливо для транспортного средства.

Группой дознания Отделения МВД России по Красноармейскому району в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело.