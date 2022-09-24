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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" выиграла Кубок Приматова

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 сентября, БК "Самара" обыграл "Пари НН" на Кубке памяти Г.А. Приматова - 91:87.

Лучший игрок турнира в составе "Пари НН" — Евгений Бабурин. Лучший игрок "Самары" — Айзея Риз.

 

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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