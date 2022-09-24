Баскетбольная "Самара" выиграла Кубок Приматова

В воскресенье, 24 сентября, БК "Самара" обыграл "Пари НН" на Кубке памяти Г.А. Приматова - 91:87.
Лучший игрок турнира в составе "Пари НН" — Евгений Бабурин. Лучший игрок "Самары" — Айзея Риз.
В воскресенье, 24 сентября, БК "Самара" обыграл "Пари НН" на Кубке памяти Г.А. Приматова - 91:87.
Лучший игрок турнира в составе "Пари НН" — Евгений Бабурин. Лучший игрок "Самары" — Айзея Риз.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.