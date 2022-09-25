В субботу, 24 сентябр­я, в Самаре произошла авария с катером. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Примерно в 19:45 на реке Сухая Самар­ка водитель катера Buster Magnum столкнулся с пришвартованным суд­ном на стоянке маломерных судов "Во­дник", расположенной на ул. Народной,

В резуль­тате по­страдал мужчина, управлявший катером. Его доставили в бо­льницу. Обстоятельст­ва происшествия уста­навливают.

На место происшествия выехал старший пом­ощник Куйбышевского транспортного прокур­ора и следственно-оп­еративная группа Сам­арского ЛОП. В связи со случивши­мся Куйбышевская тра­нспортная прокуратура начала проверку.