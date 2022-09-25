Тольяттинскте врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце

Врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. Баныкина успешно выполнили сложнейшую операцию — аортокоронарное шунтирование на фоне острого периода инфаркта миокарда и угрозы кардиогенного шока. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов удалось сохранить жизнь 40-летнего пациента.
Пациент с инфарктом миокарда был доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской больницы им. Баныкина ранним утром бригада "скорой помощи". Чтобы остановить инфаркт, требовалось восстановить кровоток в сердечной мышце, установив стент.
"Однако в связи с тем, что у больного закупорился крупный сосуд, дежурному сердечно-сосудистому хирургу поставить стент не удалось, — рассказал сердечно-сосудистый хирург Александр Карповский. — Об этом и о том, что состояние больного ухудшается, мне сразу сообщили. По пути в больницу я прокручивал в голове варианты выхода из создавшегося положения и понял: необходимо решиться на операцию на открытом сердце. Операции по аортокоронарному шунтированию в остром периоде инфаркта миокарда, к сожалению, далеко не всегда заканчиваются успешно. Но только это давало надежду на благоприятный исход".
Было решено провести операцию на открытом сердце, и этот шанс хирурги успешно использовали. Уже на вторые сутки после вмешательства пациент был переведен из реанимации в палату и начал самостоятельно ходить.
"Я бы отметил слаженную профессиональную работу всей команды докторов, которые участвовали в проведении операции, — рассказал заведующий сердечно-сосудистым отделением Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. Баныкина Валерий Рудуш. — Прежде всего это Александр Карповский — опытный, перспективный специалист, освоивший сердечно-сосудистую хирургию в полном объеме. Это заведующий отделением реанимации корпуса № 1, врач-перфузиолог Андрей Ростов, который обеспечивал работу аппарата искусственного кровообращения во время операции. Это анестезиолог-реаниматолог Тимур Баратов, владеющий сложным навыком подбора анестезии во время операции при остановленном сердце. Их высочайший профессионализм обеспечили успех экстренной операции и позволили сохранить жизнь пациента".
За восемь месяцев 2022 г. специалисты отделения сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. Баныкина выполнили 1526 оперативных вмешательств, в том числе 28 операций по аортокоронарному шунтированию в условиях искусственного кровообращения.
Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи, оснащению медучреждений новым современным оборудованием, внедрению новых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.