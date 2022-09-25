16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинскте врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце В Самарской области началась назальная вакцинация от COVID-19 Самарским медикам утвердили новый порядок "ковидных" выплат Дмитрий Азаров: "Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона" За сутки в регионе коронавирусом заболело 1647 человек

Здравоохранение Общество

Тольяттинскте врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. Баныкина успешно выполнили сложнейшую операцию — аортокоронарное шунтирование на фоне острого периода инфаркта миокарда и угрозы кардиогенного шока. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов удалось сохранить жизнь 40-летнего пациента.

Пациент с инфарктом миокарда был доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской больницы им. Баныкина ранним утром бригада "скорой помощи". Чтобы остановить инфаркт, требовалось восстановить кровоток в сердечной мышце, установив стент.

"Однако в связи с тем, что у больного закупорился крупный сосуд, дежурному сердечно-сосудистому хирургу поставить стент не удалось, — рассказал сердечно-сосудистый хирург Александр Карповский. — Об этом и о том, что состояние больного ухудшается, мне сразу сообщили. По пути в больницу я прокручивал в голове варианты выхода из создавшегося положения и понял: необходимо решиться на операцию на открытом сердце. Операции по аортокоронарному шунтированию в остром периоде инфаркта миокарда, к сожалению, далеко не всегда заканчиваются успешно. Но только это давало надежду на благоприятный исход".

Было решено провести операцию на открытом сердце, и этот шанс хирурги успешно использовали. Уже на вторые сутки после вмешательства пациент был переведен из реанимации в палату и начал самостоятельно ходить.

"Я бы отметил слаженную профессиональную работу всей команды докторов, которые участвовали в проведении операции, — рассказал заведующий сердечно-сосудистым отделением Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. Баныкина Валерий Рудуш. — Прежде всего это Александр Карповский — опытный, перспективный специалист, освоивший сердечно-сосудистую хирургию в полном объеме. Это заведующий отделением реанимации корпуса № 1, врач-перфузиолог Андрей Ростов, который обеспечивал работу аппарата искусственного кровообращения во время операции. Это анестезиолог-реаниматолог Тимур Баратов, владеющий сложным навыком подбора анестезии во время операции при остановленном сердце. Их высочайший профессионализм обеспечили успех экстренной операции и позволили сохранить жизнь пациента".

За восемь месяцев 2022 г. специалисты отделения сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. Баныкина выполнили 1526 оперативных вмешательств, в том числе 28 операций по аортокоронарному шунтированию в условиях искусственного кровообращения.

Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи, оснащению медучреждений новым современным оборудованием, внедрению новых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2