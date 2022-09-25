Мужчина и маленький ребенок пострадали на пожаре в Тольятти

В субботу, 24 сентября, два человека пострадали на пожаре в Тольятти. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Пожар начался в 23:24 в квартире на бульваре Космонавтов. Горели вещи и мебель на площади 20 кв. м.

Из здания эвакуировали 20 человек. В 23:43 возгорание ликвидировали.

В результате пожара пострадал 39-летний мужчина и четырехлетний мальчик.