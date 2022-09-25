Хоккеисты "Лады" разгромили "Звезду"

В субботу, 24 сентября, в Тольятти хоккеисты "Лады" встретились со "Звездой".

Тольяттинцы вели в первом и втором периодах (2:1, 2:0). В третьем периоде не забивал никто.

В итоге игра закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

28 сентября "Лада" сыграет в гостях с казанским "Барсом".