Хоккеисты "Лады" разгромили "Звезду"

В субботу, 24 сентября, в Тольятти хоккеисты "Лады" встретились со "Звездой".
Тольяттинцы вели в первом и втором периодах (2:1, 2:0). В третьем периоде не забивал никто.
В итоге игра закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
28 сентября "Лада" сыграет в гостях с казанским "Барсом".
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