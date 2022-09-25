Гандболистки "Лады" обыграли "Динамо-Синару" из Волгограда

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В воскресенье, 25 сентября, в Тольятти прошел четвертый матч предварительного этапа чемпионата России. Гандболистки "Лады" сыграли с "Динамо-Синару" из Волгограда.