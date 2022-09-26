Стали известны подробности ДТП на трассе М-5 у Большой Рязани: пострадали трое детей и взрослый

В воскресенье, 25 сентября, в ДТП с участием попутных легковых автомобилей Kia и Mercedes на 961 км километре трассы М-5 у с. Большая Рязань травмы получили водитель и три несовершеннолетних пассажира немецкой машины, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о данном ДТП поступило в ГУ МЧС России по Самарской области в 12:19.
Всего для работ на месте происшествия привлечены 26 человек, 11 единиц техники.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...