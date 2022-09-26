Стали известны подробности ДТП на трассе М-5 у Большой Рязани: пострадали трое детей и взрослый

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В воскресенье, 25 сентября, в ДТП с участием попутных легковых автомобилей Kia и Mercedes на 961 км километре трассы М-5 у с. Большая Рязань травмы получили водитель и три несовершеннолетних пассажира немецкой машины, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.