Житель Большечерниговского района стал фигурантом четырех уголовных дел за кражи и наркотики

В полицию Большечерниговского района от местного жителя поступило заявление о хищении принадлежащего ему сотового телефона из комнаты общежития. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 5 тыс. рублей.

В ходе опроса заявитель пояснил, что он отсутствовал некоторое время в комнате, оставив дверь приоткрытой, а когда вернулся обнаружил пропажу сотового телефона.

Участковым уполномоченным полиции установлены и опрошены очевидцы данного происшествия, один из которых сообщил, что видел не проживающего в общежитии местного жителя и сообщил его данные. Сотрудник полиции узнал по предоставленной информации своего поднадзорного, задержал его по месту жительства и доставил в отдел полиции.

В ходе опроса задержанный в содеянном признался и пояснил, что сотовый телефон похитил для личного использования и добровольно выдал его полицейским в присутствии понятых.

Также в полицию поступило заявление о хищении из частного дома телевизора Причиненный ущерб составил 5 тыс. рублей.

При опросе потерпевший сообщил, что он несколько часов находился в гостях, а когда вернулся, увидел, что в доме разбито окно и повреждена входная дверь, отсутствует телевизор.

Полицейские установили, что к хищению может быть причастен ранее совершивший кражу сотового телефона 43-летний местный житель. По месту его жительства полицейские в присутствии понятых провели обысковые мероприятия. Сотрудники полиции в надворных постройках обнаружили и изъяли телевизор, схожий по описанию с разыскиваемым, а также полимерный пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета. Сотрудники полиции вернули телевизор законному владельцу.

Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, изъятым веществом является марихуана массой свыше 278, 29 грамм. При опросе подозреваемый пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлена причастность задержанного к хищению товаров на сумму 8 тыс. руб. из сетевого магазина.

Следственным отделением ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении подозреваемого возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п., а ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. б ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража), ч. 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Расследование продолжается.