Житель Большечерниговского района стал фигурантом четырех уголовных дел за кражи и наркотики

В полицию Большечерниговского района от местного жителя поступило заявление о хищении принадлежащего ему сотового телефона из комнаты общежития. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 5 тыс. рублей.
В ходе опроса заявитель пояснил, что он отсутствовал некоторое время в комнате, оставив дверь приоткрытой, а когда вернулся обнаружил пропажу сотового телефона.
Участковым уполномоченным полиции установлены и опрошены очевидцы данного происшествия, один из которых сообщил, что видел не проживающего в общежитии местного жителя и сообщил его данные. Сотрудник полиции узнал по предоставленной информации своего поднадзорного, задержал его по месту жительства и доставил в отдел полиции.
В ходе опроса задержанный в содеянном признался и пояснил, что сотовый телефон похитил для личного использования и добровольно выдал его полицейским в присутствии понятых.
Также в полицию поступило заявление о хищении из частного дома телевизора Причиненный ущерб составил 5 тыс. рублей.
При опросе потерпевший сообщил, что он несколько часов находился в гостях, а когда вернулся, увидел, что в доме разбито окно и повреждена входная дверь, отсутствует телевизор.
Полицейские установили, что к хищению может быть причастен ранее совершивший кражу сотового телефона 43-летний местный житель. По месту его жительства полицейские в присутствии понятых провели обысковые мероприятия. Сотрудники полиции в надворных постройках обнаружили и изъяли телевизор, схожий по описанию с разыскиваемым, а также полимерный пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета. Сотрудники полиции вернули телевизор законному владельцу.
Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, изъятым веществом является марихуана массой свыше 278, 29 грамм. При опросе подозреваемый пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления.
Кроме того, в ходе предварительного расследования установлена причастность задержанного к хищению товаров на сумму 8 тыс. руб. из сетевого магазина.
Следственным отделением ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении подозреваемого возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п., а ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. б ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража), ч. 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Расследование продолжается.
Последние комментарии
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать