В Тольятти полицейские нашли мужчину, который не хотел платить штраф за выпивку в общественном месте

В Самарской области полицейские вместе с приставами провели операцию "Должник", сообщает региональное ГУ МВД.

В результате рейдов принудительно взыскано более 24 тыс. руб. и пресечено 30 нарушений.

В Ставропольском районе к административной ответственности привлекли 46-летнего местного жителя. В июне 2022 г. на него составили протокол за употребление алкоголя в запрещенном месте. Мужчина не оплатил назначенный за это штраф. Теперь ему назначили новый штраф - в двукратном размере. В итоге мужчина оплатил всю сумму.