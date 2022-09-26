Самарские ЗАГСы начали регистрировать браки по ускоренной процедуре для мобилизованных

С 23 сентября ЗАГСы Самарской области начали регистрировать браки по ускоренной процедуре для мобилизованных. Об этом samara.kp.ru рассказала руководитель регионального Управления ЗАГС Екатерина Мельник.
"22 сентября государственная регистрация заключения брака проводилась Дворцами бракосочетания Самары и Тольятти по ранее поданным заявлениям, — сообщила собеседница издания. — За два дня, 23 и 24 сентября, органы ЗАГС региона зафиксировали 522 брака. Из них 104 были заключены с сокращением необходимого месячного срока, в том числе по заявлениям самарцев, отбывающих для участия в специальной военной операции. Это не намного больше, чем было год назад — за аналогичный период в 2021 г. мы зарегистрировали 488 браков".
Как пояснила Екатерина Мельник, при наличии уважительных причин (к ним относится и частичная мобилизация) возможно заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления. В том числе возможно заключение брака в тот же день.
"Заключение брака проводится в любом органе ЗАГС в личном присутствии лиц, вступающих в брак", — пояснила Екатерина Мельник.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!