Самарские ЗАГСы начали регистрировать браки по ускоренной процедуре для мобилизованных

С 23 сентября ЗАГСы Самарской области начали регистрировать браки по ускоренной процедуре для мобилизованных. Об этом samara.kp.ru рассказала руководитель регионального Управления ЗАГС Екатерина Мельник.

"22 сентября государственная регистрация заключения брака проводилась Дворцами бракосочетания Самары и Тольятти по ранее поданным заявлениям, — сообщила собеседница издания. — За два дня, 23 и 24 сентября, органы ЗАГС региона зафиксировали 522 брака. Из них 104 были заключены с сокращением необходимого месячного срока, в том числе по заявлениям самарцев, отбывающих для участия в специальной военной операции. Это не намного больше, чем было год назад — за аналогичный период в 2021 г. мы зарегистрировали 488 браков".

Как пояснила Екатерина Мельник, при наличии уважительных причин (к ним относится и частичная мобилизация) возможно заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления. В том числе возможно заключение брака в тот же день.

"Заключение брака проводится в любом органе ЗАГС в личном присутствии лиц, вступающих в брак", — пояснила Екатерина Мельник.