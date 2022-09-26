Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за спасенные жизни земляков

В понедельник, 26 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Самарской области, чтобы поблагодарить их за ежедневный труд по защите жизни и здоровья жителей региона. В этом году исполнилось 100 лет со дня образования ведомства.

"За последние два года, начиная с 2020-го, пришлось тоже многое узнать и о вашей профессии, и о вашей деятельности, и в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, санитарными врачами противостоять незримому врагу, который распространялся по всему миру, и к сожалению, не обошел стороной Самарскую область. Вы — значимые, заметные бойцы этого незримого фронта с невидимым врагом. И вы, подобно нашим доблестным защитникам Отечества, которые защищают нашу страну, народ от угрозы распространения нацизма, насилия, распространения военных действий на территории нашей страны и Самарской области, стоите на защите интересов нашего государства, жизни каждого россиянина, проживающего на территории Самарской области. Огромное вам за это спасибо", — обратился руководитель области к сотрудникам регионального управления.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека целое столетие разрабатывает и внедряет эффективные и новаторские подходы, позволяющие молниеносно реагировать на ситуации, от которых зависит жизнь и здоровье людей. Именно слаженная работа сотрудников ведомства и региональных властей позволила принимать оперативные решения по защите жителей региона в период распространения коронавирусной инфекции.

"Невозможно посчитать, какое количество жизней вы спасли. Мы знаем точно, если бы санитарная служба не работала с полной самоотдачей, профессионально, воспринимая боль человека, как свою личную, не действуя иногда жестко и превентивно, потери не только от ковида, но и других заболеваний, были бы гораздо больше. Именно благодаря вам сохраняется население нашей страны. А ведь это главная задача, которая поставлена президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным", — отметил губернатор.

Он напомнил, что главой государства был учрежден День санитарно-эпидемиологической службы. А 14 сентября президент страны вручил сотрудникам ведомства государственные награды, отметив, что опережающий характер принятых мер в период пандемии "дал возможность предотвратить быстрое распространение болезни, тем самым — выиграть время, что позволило всей системе здравоохранения подготовиться и создать условия для эффективного лечения больных, а промышленности — наладить выпуск необходимых лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты".

Дмитрий Азаров отметил, что в день, предшествующий 100-летию службы, он пообщался с главным санитарным врачом России Анной Поповой. "Мне было очень важно услышать ее высокую оценку вашей работы, вашего вклада в общее дело в адрес всего коллектива и руководителя Светланы Валерьевны Архиповой. Мне это было важно. Я горжусь тем, что мы делаем сообща. Я горжусь тем, что такие люди сегодня стоят на защите жизней моих земляков. Спасибо вам за это и низкий поклон", — подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил уверенность в том, что все вызовы, с которыми придется сталкиваться, будут преодолены. "Залогом тому — наш патриотизм, наша вера, наш профессионализм и ответственность. Что бы нам ни пришлось преодолевать, мы с задачами справимся. Время выбрало нас, и мы к этому готовы, — заявил Дмитрий Азаров. — Вы стоите стеной, препятствуя распространению любой инфекции или эпидемии. Вы заботитесь о здоровье земляков. И я хочу пожелать здоровья вам, успехов в профессиональной деятельности, в вашем высоком служении".

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Самарской области" было присвоено врачу-бактериологу микробиологической лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии Веронике Фоменко.

"Я хочу выразить благодарность президенту России за поддержку нашей службы. Это высокая оценка моего труда. Хочу поблагодарить всех своих коллег. Это коллектив — высококвалифицированный, способный мобилизоваться и сконцентрироваться на решении задач, но это еще и замечательные и отзывчивые люди, — отметила специалист. — Сегодня мы работаем на современном высокопроизводительном оборудовании, которое позволяет нам в короткие сроки диагностировать и предупредить распространение того или иного инфекционного заболевания".

За оценку своего труда руководителя области поблагодарила начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Чапаевску Жания Куставлетова: "Благодарю вас за всестороннее внимание к работе сотрудников санитарной службы. У нас есть все возможности для того, чтобы показывать хорошие результаты работы. Я думаю, что и впредь мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы выполнить поставленные задачи и стоять на страже, охранять здоровье детей и взрослых".

Почетным знаком Губернатора "За служение людям" награждена руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. Она поблагодарила губернатора за награды и теплые слова в адрес всего коллектива. "От всего коллектива хочу выразить благодарность вам и в вашем лице правительству Самарской области, депутатам. И то, что нам вместе удалось достигнуть, — это наша общая командная заслуга", — обратилась она.