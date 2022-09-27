Открытие самарской исторической мечети после реставрации состоится 1 октября

В субботу, 1 октября, в 10:00 состоится торжественное открытие самарской исторической мечети, расположенной на ул. Алексея Толстого, 61а.

В программе мероприятия запланированы экскурсии по мечети, презентация программ национально-культурных центров, выставка-ярмарка халяльной продукции, выставка-продажа мусульманской и национальной атрибутики, выступления творческих коллективов города Самары и Самарской области и традиционное угощения гостей блюдами народов, проживающих на территории Самарской области.

Также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к открытию исторической мечети, 28 сентября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится научно-практическая конференция "Роль и место мечети на улице Казанской (ныне - самарская историческая мечеть) в феномене татарского возрождения рубежа XIX-XX веков.

В ней примут участие ученые и специалисты в сфере национальных и конфессиональных отношений, сотрудники архивов, музейные работники, краеведы из городов и районов области, главы администраций и сотрудники учреждений культуры татарских поселений Самарской области, студенты гуманитарных вузов и других учебных заведений, преподаватели истории, обществознания, культурологи общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, преподаватели, учащиеся школ, актив мусульманских религиозных организаций и национально-культурных объединений.