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Религия Общество

Открытие самарской исторической мечети после реставрации состоится 1 октября

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 октября, в 10:00 состоится торжественное открытие самарской исторической мечети, расположенной на ул. Алексея Толстого, 61а.

Фото: https://www.tarihi-mechet.ru

В программе мероприятия запланированы экскурсии по мечети, презентация программ национально-культурных центров, выставка-ярмарка халяльной продукции, выставка-продажа мусульманской и национальной атрибутики, выступления творческих коллективов города Самары и Самарской области и традиционное угощения гостей блюдами народов, проживающих на территории Самарской области.

Также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к открытию исторической мечети, 28 сентября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится научно-практическая конференция "Роль и место мечети на улице Казанской (ныне - самарская историческая мечеть) в феномене татарского возрождения рубежа XIX-XX веков.

В ней примут участие ученые и специалисты в сфере национальных и конфессиональных отношений, сотрудники архивов, музейные работники, краеведы из городов и районов области, главы администраций и сотрудники учреждений культуры татарских поселений Самарской области, студенты гуманитарных вузов и других учебных заведений, преподаватели истории, обществознания, культурологи общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, преподаватели, учащиеся школ, актив мусульманских религиозных организаций и национально-культурных объединений.

В 2021 г. Самарской исторической мечети исполнилось 130 лет. Двухэтажная каменная мечеть на ул. Казанской была построена в 1891 году на средства симбирского фабриканта Темирбулата Акчурина. В конце XIX - начале ХХ века эта мечеть служила центром татарской и мусульманской жизни Самары и губернии в целом. Здесь были открыты школа для детей, а также медресе, где готовили будущих имамов. При мечети действовало благотворительное общество "Хайрия", работали бесплатная столовая и библиотека, была организована русско-татарская школа. Имамом мечети с 1902 года служил Мухаммедфатих хазрат Муртазин. 

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