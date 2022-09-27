В Самаре 40 человек эвакуировали из-за возгорания электрощитка

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В понедельник, 26 сентября, в 18:18 начался пожар на первом этаже дома №10 на ул. Аэропорт-2. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.