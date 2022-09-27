Ассоциация менеджеров России и газета "Коммерсантъ" представили ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и по функциональным направлениям, по мнению представителей профессионального сообщества.
Заместитель генерального директора — финансовый директор СК "Росгосстрах Жизнь" Валерий Смирнов признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний. Под управлением Валерия Смирнова компания вошла в топ-5 крупнейших страховщиков жизни, существенно улучшила финансовые показатели, а также подтвердила и повысила рейтинг финансовой надежности и кредитоспособности.
Директор по связям с общественностью СК "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь" Ольга Постоленко заняла лидирующие позиции в рейтинге по функциональному направлению, войдя в топ-3 самых эффективных директоров по общественным и корпоративным связям отрасли страхования.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.