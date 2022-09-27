ВСК собрала экспертов по работе с персоналом из крупнейших российских компаний: этап  федеральной серии HR-форумов прошел в Москве

Страховой Дома ВСК выступил организатором HR-форума "Забота о сотрудниках — модный тренд или насущая необходимость", который состоялся в Москве. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры, а также руководители HR-департаментов крупных российских компаний. Соорганизатором форума выступило кадровое агентство ВИЗАВИ Консалт.

Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК поделился итогами проекта "Забота на работе", который был реализован в компании в 2022 году. В результате компании удалось снизить уровень текучести кадров и добиться повышения Happy Index персонала.

Валерия Дворцевая, управляющий партнер и генеральный директор ВИЗАВИ Консалт в рамках выступления представила результаты опроса соискателей по теме отношения работодателей к сотрудникам.

Генеральный директор платформы "Свои" Александр Абраменко рассказал, как технологически обеспечить заботу о сотрудниках, повысить уровень их вовлеченности в рабочий процесс, а также регулярно получать от них обратную связь при помощи универсальной HR-платформы.

Дмитрий Колтунов, начальник управления по привлечению, обучению и развитию персонала Fesco поделился опытом того, как его компания пережила изменения после коронавирусной инфекции.

В рамках форума специалисты обсудили и новые вызовы, с которыми столкнулась HR-индустрия в этом году. В частности, руководитель отдела подбора и адаптации персонала "Вкусно и точка" поделилась опытом сохранения команды в период простоя, привлечения квалифицированных специалистов, ушедших из компании за последние 5 лет.

Елена Гаврилюк, заместитель директора по работе с персоналом Российского Фонда Прямых Инвестиций поделилась собственной историей успеха и карьерного роста.

"Забота о благополучии сотрудников является важной частью стратегии ВСК. Мы хорошо понимаем, что наши сотрудники — наш главный капитал и их результаты непосредственно отражаются на развитии компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы помогать и оказывать всестороннюю поддержку каждому, особенно сегодня. Психологическая и юридическая поддержка, качественный пакет ДМС, вовлекающие мероприятия, дополнительные социальные инициативы для сотрудников и их семей — считаю, эта работа просто необходима", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

"Рынок труда за последние два года столкнулся с серьезными вызовами, и речь не только о влиянии пандемии. В рамках форума участники смогли обменяться опытом развития корпоративной культуры, формирования HR-бренда, эффективными методами удержания и привлечений как молодых, так и опытных специалистов, чтобы в дальнейшем успешно применять эти инструменты на практике", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.