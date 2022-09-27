ВСК собрала экспертов по работе с персоналом из крупнейших российских компаний: этап  федеральной серии HR-форумов прошел в Москве

Страховой Дома ВСК выступил организатором HR-форума "Забота о сотрудниках — модный тренд или насущая необходимость", который состоялся в Москве. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры, а также руководители HR-департаментов крупных российских компаний. Соорганизатором форума выступило кадровое агентство ВИЗАВИ Консалт.
Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК поделился итогами проекта "Забота на работе", который был реализован в компании в 2022 году. В результате компании удалось снизить уровень текучести кадров и добиться повышения Happy Index персонала.
Валерия Дворцевая, управляющий партнер и генеральный директор ВИЗАВИ Консалт в рамках выступления представила результаты опроса соискателей по теме отношения работодателей к сотрудникам.
Генеральный директор платформы "Свои" Александр Абраменко рассказал, как технологически обеспечить заботу о сотрудниках, повысить уровень их вовлеченности в рабочий процесс, а также регулярно получать от них обратную связь при помощи универсальной HR-платформы.
Дмитрий Колтунов, начальник управления по привлечению, обучению и развитию персонала Fesco поделился опытом того, как его компания пережила изменения после коронавирусной инфекции.
В рамках форума специалисты обсудили и новые вызовы, с которыми столкнулась HR-индустрия в этом году. В частности, руководитель отдела подбора и адаптации персонала "Вкусно и точка" поделилась опытом сохранения команды в период простоя, привлечения квалифицированных специалистов, ушедших из компании за последние 5 лет.
Елена Гаврилюк, заместитель директора по работе с персоналом Российского Фонда Прямых Инвестиций поделилась собственной историей успеха и карьерного роста.
"Забота о благополучии сотрудников является важной частью стратегии ВСК. Мы хорошо понимаем, что наши сотрудники — наш главный капитал и их результаты непосредственно отражаются на развитии компании. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы помогать и оказывать всестороннюю поддержку каждому, особенно сегодня. Психологическая и юридическая поддержка, качественный пакет ДМС, вовлекающие мероприятия, дополнительные социальные инициативы для сотрудников и их семей — считаю, эта работа просто необходима", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.
"Рынок труда за последние два года столкнулся с серьезными вызовами, и речь не только о влиянии пандемии. В рамках форума участники смогли обменяться опытом развития корпоративной культуры, формирования HR-бренда, эффективными методами удержания и привлечений как молодых, так и опытных специалистов, чтобы в дальнейшем успешно применять эти инструменты на практике", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.