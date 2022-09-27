В Самаре пройдет Шестой Поволжский форум креативных индустрий

В Самаре с 28 сентября по 18 октября пройдет Шестой Поволжский форум креативных индустрий.
Центральная тема форума этого года - место ремесленного культурного наследия и ремесленных производств в региональном краеведении.
В рамках форума запланированы:
- ежегодная образовательная программа "Эффективный интеллектуальный капитал креативных индустрий";
- семинар "Особенности охраны прав интеллектуальной собственности в художественных промыслах Самарской области (ручное ткачество, изразцовая керамика, резьба по дереву) как отраслях креативных индустрий";
- фестиваль Самарского арт-апсайклинга" "Искусство новых смыслов";
- презентация проекта "Ремесленный квартал".
Организаторами выступают Ремесленная палата Самарской области, региональное отделение Русского географического общества при поддержке министерства культуры, министерства экономического развития, министерства промышленности и торговли, министерства туризма Самарской области, а также гордумы Самары.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.