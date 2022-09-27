В Самаре пройдет Шестой Поволжский форум креативных индустрий

В Самаре с 28 сентября по 18 октября пройдет Шестой Поволжский форум креативных индустрий.

Центральная тема форума этого года - место ремесленного культурного наследия и ремесленных производств в региональном краеведении.

В рамках форума запланированы:

- ежегодная образовательная программа "Эффективный интеллектуальный капитал креативных индустрий";

- семинар "Особенности охраны прав интеллектуальной собственности в художественных промыслах Самарской области (ручное ткачество, изразцовая керамика, резьба по дереву) как отраслях креативных индустрий";

- фестиваль Самарского арт-апсайклинга" "Искусство новых смыслов";

- презентация проекта "Ремесленный квартал".

Организаторами выступают Ремесленная палата Самарской области, региональное отделение Русского географического общества при поддержке министерства культуры, министерства экономического развития, министерства промышленности и торговли, министерства туризма Самарской области, а также гордумы Самары.