Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами авторитетного ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", совместного проекта Ассоциации менеджеров России и издательского дома "Коммерсантъ". В рейтинге представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики.
Александр Тарновский, генеральный директор ВСК, вошел в рейтинг высших руководителей. Ольга Сорокина — лучшая среди директоров по цифровой трансформации в страховании, Максим Чернов среди лучших финансовых директоров, Вера Гезердава — лучшая среди коммерческих директоров в страховании, Степан Лысенко вошел в рейтинг ключевых директоров по персоналу отрасли, Алексей Чуб в списке Топ-50 лучших директоров по отношениям с органами власти.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты подводят итоги работы за год и выявляют лучших управленцев страны, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В основе методологии лежит принцип "лучшие выбирают лучших", который позволяет достичь максимально объективной оценки.
Список бизнес-лидеров формируется Ассоциацией менеджеров России (АМР) с использованием рейтинга цитируемости при консультационной поддержке ИД "Коммерсантъ" и верифицируется членами Академии премии "Топ-1000". Функционеры, занимающие ведущие места в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".
"В рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" принимают участие крупнейшие российские компании. Высокие позиции наших управленцев отражают заслуженный уровень признания достижений всей профессиональной команды ВСК, её работоспособности и заряженности на результат. Сильные и мотивированные сотрудники большой команды ВСК позволяют руководителям расти и развиваться, выполнять все стратегические задачи и с позитивом смотреть в будущее. Сегодня мы уверенно входим в топ-5 компаний российской страховой отрасли и задаем тренды на рынке. Высокие оценки нашему бизнес-профилю ставят независимые аналитические агентства, которые отмечают высокое качество управления и услуг. Без сильной и уверенной команды невозможно добиться таких результатов, и я благодарен каждому сотруднику компании", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.