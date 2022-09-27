В Самаре закупят низкопольные трамваи и автобусы

Общественный транспорт Самары насчитывает более 500 транспортных средств, работающих на 60 маршрутах, адаптированных для маломобильных граждан.

Доля доступного общественного транспорта по Самаре составляет свыше 50% и будет увеличиваться — в этом году направлены заявки на приобретение 34 новых двухсекционных низкопольных трамваев и 300 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, сообщает дептранс города.