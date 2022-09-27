В Тольятти произошло ДТП с легковушкой и автобусом с 35 людьми в салоне

Во вторник, 27 сентября, в Центральном районе Тольятти участником ДТП стал 45-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 14:40 по ул. Ленина со стороны ул. Льва Толстого в направлении ул. Мичурина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома 37 по ул. Ленина он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Волгабас под управлением 36-летнего водителя, в салоне которого находилось 35 человек.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован. Из людей, находившихся в автобусе, предварительно, за медицинской помощью никто не обращался. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.