В Тольятти произошло ДТП с легковушкой и автобусом с 35 людьми в салоне

Во вторник, 27 сентября, в Центральном районе Тольятти участником ДТП стал 45-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в 14:40 по ул. Ленина со стороны ул. Льва Толстого в направлении ул. Мичурина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома 37 по ул. Ленина он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Волгабас под управлением 36-летнего водителя, в салоне которого находилось 35 человек.
В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован. Из людей, находившихся в автобусе, предварительно, за медицинской помощью никто не обращался. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...