"Ладья" проиграла "Сибирским ястребам"

Во вторник, 27 сентября, на домашнем льду "Ладья" уступила омским хоккеистам - 2:5.
Гости открыли счет уже на 2-й минуте: после броска Артема Свищева шайба попала в штангу и от щитков Данилы Овчарика срикошетила в ворота.
В концовке периода Давид Фаткуллин забросил вторую шайбу в ворота "Ладьи".
Во втором периоде омичи довели свое преимущество до четырех шайб (Тимур Муханов и Павел Леука).
Волжане в концовке ответили голом Глеба Лачинова, добившего шайбу после броска Остапа Маслова (1:4).
В середине заключительного периода сначала Свищев забросил вторую свою шайбу, а затем Александр Бажухин установил окончательный счет- 2:5 победа "ястребов".
Тольяттинцы потерпели четвертое поражение подряд.
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