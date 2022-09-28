"Ладья" проиграла "Сибирским ястребам"

Во вторник, 27 сентября, на домашнем льду "Ладья" уступила омским хоккеистам - 2:5.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте: после броска Артема Свищева шайба попала в штангу и от щитков Данилы Овчарика срикошетила в ворота.

В концовке периода Давид Фаткуллин забросил вторую шайбу в ворота "Ладьи".

Во втором периоде омичи довели свое преимущество до четырех шайб (Тимур Муханов и Павел Леука).

Волжане в концовке ответили голом Глеба Лачинова, добившего шайбу после броска Остапа Маслова (1:4).

В середине заключительного периода сначала Свищев забросил вторую свою шайбу, а затем Александр Бажухин установил окончательный счет- 2:5 победа "ястребов".

Тольяттинцы потерпели четвертое поражение подряд.