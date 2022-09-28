О туристических возможностях Самарской области расскажут на НТВ

В субботу, 1 октября, в 09:20 на федеральном телеканале "НТВ" ведущий Федерико Арнальди расскажет о туристических возможностях Самарской области, сообщает региональное министерство туризма.

Телевизионщики поднимутся на вершину горы Стрельная и полюбуются репинскими пейзажами Волги. Ведущий примет участие в настоящей регате на Жигулевском море и попробует себя в роли пилота гидросамолета. Ему предложат продегустировать волжских раков, крафтовый сыр и воздушные шу по старинному рецепту.