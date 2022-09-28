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Туризм Общество

О туристических возможностях Самарской области расскажут на НТВ

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 октября, в 09:20 на федеральном телеканале "НТВ" ведущий Федерико Арнальди расскажет о туристических возможностях Самарской области, сообщает региональное министерство туризма.

Телевизионщики поднимутся на вершину горы Стрельная и полюбуются репинскими пейзажами Волги. Ведущий примет участие в настоящей регате на Жигулевском море и попробует себя в роли пилота гидросамолета. Ему предложат продегустировать волжских раков, крафтовый сыр и воздушные шу по старинному рецепту.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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