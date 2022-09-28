"ВСК-Линия жизни" повысила ставку доходности по программе "Линия гарантированного дохода" до 15%

Компания "ВСК — Линия жизни" повысила ставку по программе "Линия гарантированного дохода" 7,5% годовых (15% за весь срок действия договора).
Основные условия программы:
- Гарантированная доходность — 15%*
- Срок программы — 2 года
- Минимальная сумма взноса — от 100 000 рублей
- Моментальная выплата в размере 115% от страховой премии в случае наступления риска "Уход из жизни по любой причине"
Оформить программу с повышенной ставкой гарантированного дохода можно онлайн на сайте компании vsklife.ru, а также, в точках продаж Страхового Дома ВСК
* Ставка гарантированного дохода действительна на 27.09.2022 г.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.