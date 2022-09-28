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Страхование Финансы

"ВСК-Линия жизни" повысила ставку доходности по программе "Линия гарантированного дохода" до 15%

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "ВСК — Линия жизни" повысила ставку по программе "Линия гарантированного дохода" 7,5% годовых (15% за весь срок действия договора).

Основные условия программы:

  • Гарантированная доходность — 15%*
  • Срок программы — 2 года
  • Минимальная сумма взноса — от 100 000 рублей
  • Моментальная выплата в размере 115% от страховой премии в случае наступления риска "Уход из жизни по любой причине"

Оформить программу с повышенной ставкой гарантированного дохода можно онлайн на сайте компании vsklife.ru, а также, в точках продаж Страхового Дома ВСК

* Ставка гарантированного дохода действительна на 27.09.2022 г.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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