В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар

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Во вторник, 27 сентября, примерно в 22:07 начался пожар на ул. Уфимской, 2 в Железнодорожном районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.