Библиотека нового поколения открылась в Тольятти

27 сентября состоялось открытие модельной библиотеки "Фолиант" в Тольятти. Теперь в городе действует три модельных библиотеки, преобразившихся в рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Самарская область занимает одно из лидирующих положений по количеству открытых модельных библиотек. По итогам года их будет 26 в регионе. "Благодаря нацпроекту в регионе создается качественно новая культурная среда. Суперсовременные модельные библиотеки становятся центрами досуга для детей и взрослых. Все эти преобразования направлены на создание возможностей для развития, раскрытия таланта и самореализации каждого человека", — отмечал губернатор Самарской области, руководитель комиссии Государственного совета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.

Такие библиотеки становятся центрами притяжения для взрослых и детей, по-новому дают доступ к самому доступному из искусств — литературе, становятся настоящими центрами знаний.

Идея концепции новой модельной библиотеки "Фолиант" — создание центра притяжения тольяттинцев разных возрастов: детей и молодежи, взрослых и людей серебряного возраста. В широком смысле слова под фолиантом понимают любое издание большого формата. Библиотека № 18 — небольшая по площади, около 100 квадратных метров, но способна вместить многое, как и большеформатная книга-фолиант.

В рамках модернизации в библиотеке для читателей появились новые пространства: молодежный зал "Открытие", "Пространство воркшопа", детская литературная лаборатория, гостиная "Город читает", студия творчества, летняя открытая площадка "Библиотайм".

По словам заведующей библиотекой Татьяны Мартыненко, модернизация позволит в ближайшее время удвоить количество посетителей.

"Сейчас постоянными читателями единственной для 420-тысячного района модельной библиотеки являются 3,5 тысячи жителей.

В новых креативных пространствах будут реализованы 16 разноплановых интерактивных просветительских проектов для жителей разных возрастов. Работа с читателями, детьми, молодежью, взрослыми людьми будет выстроена по следующему алгоритму: привлечение к творческой деятельности — обучение — первые шаги творчества — публичные выступления — участие в конкурсах (от городских до всероссийских).

Новые пространства оснащены современной техникой для работы и творчества молодых людей: моноблоки, ноутбуки, планшеты, проекционное и звуковое оборудование.

В рамках модернизации в библиотеке созданы максимально комфортные условия для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: обустроен уличный пандус, появились кнопки вызова персонала на входной двери и в санузле, расширены дверные проемы, оборудован санузел с поручнями и другими приспособлениями.

Библиотечный фонд насчитывает более 11 тыс. документов. В ходе реализации национального проекта на федеральные средства приобретено 3176 экземпляров новой литературы, фонд обновлен на 10%. Большую часть библиотечного фонда составляет художественная литература. Это топовые книги современных российских авторов, переизданная классическая литература, фантастика и фэнтези. Появились новые форматы интерактивных книг — книги с дополненной реальностью и 3D-моделями.

Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина обратила внимание на то, что у библиотеки большое количество партнеров среди творческих деятелей и представителей других сфер.

"Всегда интересно, когда на встречу с читателями приходят профессионалы, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Такое сотрудничество библиотеки с разными партнерами, я уверена, вызовет большой интерес у жителей микрорайона", — поделилась Ирина Калягина.