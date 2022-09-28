Библиотека нового поколения открылась в Тольятти

27 сентября состоялось открытие модельной библиотеки "Фолиант" в Тольятти. Теперь в городе действует три модельных библиотеки, преобразившихся в рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Самарская область занимает одно из лидирующих положений по количеству открытых модельных библиотек. По итогам года их будет 26 в регионе. "Благодаря нацпроекту в регионе создается качественно новая культурная среда. Суперсовременные модельные библиотеки становятся центрами досуга для детей и взрослых. Все эти преобразования направлены на создание возможностей для развития, раскрытия таланта и самореализации каждого человека", — отмечал губернатор Самарской области, руководитель комиссии Государственного совета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.
Такие библиотеки становятся центрами притяжения для взрослых и детей, по-новому дают доступ к самому доступному из искусств — литературе, становятся настоящими центрами знаний.
Идея концепции новой модельной библиотеки "Фолиант" — создание центра притяжения тольяттинцев разных возрастов: детей и молодежи, взрослых и людей серебряного возраста. В широком смысле слова под фолиантом понимают любое издание большого формата. Библиотека № 18 — небольшая по площади, около 100 квадратных метров, но способна вместить многое, как и большеформатная книга-фолиант.
В рамках модернизации в библиотеке для читателей появились новые пространства: молодежный зал "Открытие", "Пространство воркшопа", детская литературная лаборатория, гостиная "Город читает", студия творчества, летняя открытая площадка "Библиотайм".
По словам заведующей библиотекой Татьяны Мартыненко, модернизация позволит в ближайшее время удвоить количество посетителей.
"Сейчас постоянными читателями единственной для 420-тысячного района модельной библиотеки являются 3,5 тысячи жителей.
В новых креативных пространствах будут реализованы 16 разноплановых интерактивных просветительских проектов для жителей разных возрастов. Работа с читателями, детьми, молодежью, взрослыми людьми будет выстроена по следующему алгоритму: привлечение к творческой деятельности — обучение — первые шаги творчества — публичные выступления — участие в конкурсах (от городских до всероссийских).
Новые пространства оснащены современной техникой для работы и творчества молодых людей: моноблоки, ноутбуки, планшеты, проекционное и звуковое оборудование.
В рамках модернизации в библиотеке созданы максимально комфортные условия для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: обустроен уличный пандус, появились кнопки вызова персонала на входной двери и в санузле, расширены дверные проемы, оборудован санузел с поручнями и другими приспособлениями.
Библиотечный фонд насчитывает более 11 тыс. документов. В ходе реализации национального проекта на федеральные средства приобретено 3176 экземпляров новой литературы, фонд обновлен на 10%. Большую часть библиотечного фонда составляет художественная литература. Это топовые книги современных российских авторов, переизданная классическая литература, фантастика и фэнтези. Появились новые форматы интерактивных книг — книги с дополненной реальностью и 3D-моделями.
Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина обратила внимание на то, что у библиотеки большое количество партнеров среди творческих деятелей и представителей других сфер.
"Всегда интересно, когда на встречу с читателями приходят профессионалы, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Такое сотрудничество библиотеки с разными партнерами, я уверена, вызовет большой интерес у жителей микрорайона", — поделилась Ирина Калягина.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.