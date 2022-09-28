Туристические маршруты Самарской области становятся комфортнее и безопаснее

27 сентября отмечается Всемирный день туризма ― праздник путешественников и всехх, кто связан с развитием туриндустрии. В России объекты культурного наследия, природные заказники, оздоровительные курорты с каждым годом становятся доступнее благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Развитие внутреннего туризма придает стимул экономическому росту регионов, создаются новые рабочие места, идет поддержка народных промыслов. Благодаря национальному проекту трассы, по которым проходят большинство туристических маршрутов, постоянно обновляются. Только в этом сезоне новое покрытие появится на еще 392 объектах общей протяженностью 2 тыс. км.

"Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога, ― главная составляющая любого туристического маршрута. За первые три года реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" подрядные организации привели к нормативу свыше 800 участков автомобильных дорог, ведущих к памятникам истории, архитектуры, природным достопримечательностям. Люди видят позитивные перемены, и мы, безусловно, будем продолжать эту работу", — подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в Самарской области в этом году завершили ремонт автомобильной дороги "Урал"-Солнечная Поляна-Ширяево общей протяженностью 47,65 км. Работы начались в 2021 году, на средства нацпроекта в нормативное состояние привели 10 км туристического маршрута, от села Зольное до села Бахилово. В этом дорожном сезоне дорога и въезд в село Ширяево, полностью приведены к нормативу благодаря дополнительному федеральному финансированию и средствам, направленным из регионального бюджета.

В настоящее время за летний сезон в Ширяево приезжает порядка 70 тысяч человек. Проехать в санаторий Сергиевские минеральные воды можно теперь по обновленному мосту через реку Шунгут.

"Попасть в районный центр Сергиевск можно только по этой дороге. Студенты на учебу ездят в город Отрадный. Большое количество жителей работают на "промыслах" — участках нефтедобычи, и ездят туда на вахтовых автобусах, по мосту через р. Шунгут. А, мы командой, ветеранами, ездим играть в хоккей каждую пятницу в Отрадный, в Ледовый дворец. Тут 4 поселка Сергиевск, Сургут, Суходол и Серноводск — курорт. К нам, на серные воды туристов много едет, со всей России", — рассказал Сергей Содомов, глава сельского поселения Сургут.

А с прошлого года, посетители туристического комплекса в селе Хрящевка, расположенного в Ставропольском районе Самарской области, доезжают до знаменитого "Замка Гарибальди" по комфортной и безопасной дороге. Здесь в нормативное состояние привели более 26 км автодороги и мост через ручей.

Отметим, всего в 2022 году благодаря реализации нацпроекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в российских регионах к нормативу приведут свыше 5,6 тыс. объектов общей протяженностью более 16,5 тыс. км.

В Самарской области протяженность отремонтированных дорог на средства нацпроекта составит 324,27 км.