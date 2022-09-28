На ул. Ново-Садовой планируют поменять трамвайные рельсы

В Самаре планируют поменять трамвайные рельсы на ул. Ново-Садовой, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на руководителя Трамвайно-троллейбусного управления Михаила Ефремова.
"Это наш хребтовый маршрут, по нему едет очень много трамваев, — пояснил собеседник издания. — В то же время мы получаем много жалоб на состояние трамвайных путей, на то, что трамваи едут слишком медленно — а ехать быстрее не позволяет состояние рельс из соображений безопасности, чтобы избежать сходов".
По словам Михаила Ефремова, в ТТУ уже сформировали и отправили в правительство Самарской области соответствующую заявку.
"Мы предполагаем, что ремонт будет разбит на отдельные этапы, мы выделили пять отдельных участков", — пояснил глава ТТУ.
Закрывать движение трамваев по ул. Ново-Садовой из-за ремонта путей не собираются. Ремонтные работы планируют проводить в основном по ночам, но, как уточнил Михаил Ефремов, возможно также возникнет необходимость отдельных кратковременных перекрытий движения.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.