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На ул. Ново-Садовой планируют поменять трамвайные рельсы

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре планируют поменять трамвайные рельсы на ул. Ново-Садовой, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на руководителя Трамвайно-троллейбусного управления Михаила Ефремова.

"Это наш хребтовый маршрут, по нему едет очень много трамваев, — пояснил собеседник издания. — В то же время мы получаем много жалоб на состояние трамвайных путей, на то, что трамваи едут слишком медленно — а ехать быстрее не позволяет состояние рельс из соображений безопасности, чтобы избежать сходов".

По словам Михаила Ефремова, в ТТУ уже сформировали и отправили в правительство Самарской области соответствующую заявку.

"Мы предполагаем, что ремонт будет разбит на отдельные этапы, мы выделили пять отдельных участков", — пояснил глава ТТУ.

Закрывать движение трамваев по ул. Ново-Садовой из-за ремонта путей не собираются. Ремонтные работы планируют проводить в основном по ночам, но, как уточнил Михаил Ефремов, возможно также возникнет необходимость отдельных кратковременных перекрытий движения.

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