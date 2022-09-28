28 сентября в театре оперы и балета пройдет концерт симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Федора Леднева, одного из ведущих мировых дирижеров исполняющих музыку XX века.

На его концертах достигается свобода восприятия, которая позволяет увидеть более объемную картинку музыкального произведения, заглянуть вглубь и открыть для себя дополнительные смыслы.

Леднев — уникальный дирижер, такое нельзя пропустить. Вообще вся программа фестиваля "Шостакович. XX век" составлена как исключительный подбор произведений в исполнении потрясающих артистов и коллективов. Можно смело брать билеты на любой день фестиваля. Каждый по-своему интересен и прекрасен, подарит уникальные впечатления.

Подробности: https://www.opera-samara.net/kontsertnye_programmy_/concert1014.html

