28 сентября в театре оперы и балета пройдет концерт симфонического оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Федора Леднева, одного из ведущих мировых дирижеров исполняющих музыку XX века.
На его концертах достигается свобода восприятия, которая позволяет увидеть более объемную картинку музыкального произведения, заглянуть вглубь и открыть для себя дополнительные смыслы.
Леднев — уникальный дирижер, такое нельзя пропустить. Вообще вся программа фестиваля "Шостакович. XX век" составлена как исключительный подбор произведений в исполнении потрясающих артистов и коллективов. Можно смело брать билеты на любой день фестиваля. Каждый по-своему интересен и прекрасен, подарит уникальные впечатления.
Подробности: https://www.opera-samara.net/kontsertnye_programmy_/concert1014.html
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!