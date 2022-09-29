"Лада" в овертайме обыграла "Барс"

В среду, 28 сентября, в PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути ХК "Лада" в Казани обыграл "Барс", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Счет на 14-й минуте открыл нападающий "Лады" Евгений Бодров, а тольяттинцы создали еще несколько неплохих моментов, но развить успех не смогли.
В самом начале второго периода Александр Хованов (воспитанник тольяттинского хоккея) сравнял счет. Хозяева много атаковали, но счет до второго перерыва не изменился.
В первой половине второго периода Алексей Митрофанов и Михаил Железнов забросили по шайбе (для обоих эти голы стали первыми за "Ладу") — 1:3.
Но, в концовке хозяевам удалось отыграться: Денис Комков и Артур Бровкин по разу реализовали большинство, переведя игру в овертайм (3:3). Во втором случае казанцы играли без вратаря.
В овертайме хозяева с нарушением правил остановили выход к воротам Евгения Грошева и Владислав Червоненко реализовал буллит, принеся "Ладе" третью победу подряд.
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