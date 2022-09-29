Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли

Операционная модель страховых компаний за последнее время значительно изменилась — на смену четкой иерархии в системе управления, методикам повышения эффективности персонала при помощи системы KPI приходит матричная система управления, а контроль проектов осуществляется на основе метода OKR, позволяющего скоординировать личные и командные цели для реализации стратегии компании. Об этом и о новых управленческих методиках повышения эффективности команды Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК рассказала экспертам отрасли FinTech в рамках своего выступления на форуме "Будущее управленческих профессий. Топ-менеджер: Взгляд 360°".
Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК выступила одним из спикеров секции "Цифровая трансформация и технологическая независимость", в рамках которой топ-менеджеры крупнейших российских финансовых компаний, IT корпораций и бизнес-школ обсудили влияние цифровой трансформации на менеджмент организаций.
Как рассказала Ольга Сорокина, гибкая система управления позволяет повысить операционную эффективность компании. Так, в ВСК успешно реализуется методология SAFe — в компании сформировано несколько Agile-команд, работающих по нескольким направлениям. Среди них, Agile-поезда, отвечающие за развитие мобильного приложения, высокотехнологичных партнерских интеграций, медицинских продуктов компании, разработку личного кабинета страхового агента, управление данными, внедрение цифровых продуктов и сервисов для сотрудников и т. д. Метод SAFe позволяет ускорить достижение стратегических задач, а также процесс выпуска на рынок новых востребованных продуктов, сделать процесс взаимодействия заказчика и исполнителя более прозрачным.
Современная операционная модель управления подразумевает также более эффективную систему мотивации персонала по методу OKR — его суть состоит в постановке амбициозных целей, а также формировании прозрачных критериев оценки достижения поставленных задач. Кроме того, обучение персонала остается важной частью корпоративной культуры. И оптимальным способом улучшения навыков сотрудников в текущей операционной модели является непрерывное целевое обучение специалистов в командах.
Также способствует ускорению бизнес-процессов применение искусственного интеллекта в корневых функциях страховой компании — андеррайтинге, урегулировании убытков, продажах. Уже сейчас в страховании активно внедреются чат-боты и виртуальные помощники, функции автоматической оценки рисков и расчета выплат, биометрия и прочие IT-технологии.
На фоне масштабной цифровизации востребованность некоторых профессий на рынке начинает постепенно снижаться. К ним можно отнести операционных андеррайтеров, работников call центров, выездных экспертов для осмотра автомобилей, сотрудников фронт офиса. В то же время, на фоне IT-трансформации финансового сектора увеличивается спрос на специалистов, обладающих такими навыками, как системное мышление, межотраслевая коммуникация, а также базовыми знаниями в области программирования, робототехники и искусственного интеллекта.
"С точки зрения целей цифровой трансформации, сейчас на первый план выходит повышение операционной эффективности и ускоренный возврат инвестиций. Такой подход неизбежно влияет на все бизнес-процессы: от формирования продукта до модели управления компанией. Уже сейчас практически все базовые операции и консультации клиентов могут проводить голосовые помощники и боты, а функции андеррайтера заменяют модели на основе искусственного интеллекта. При этом, в финансовой сфере формируются, так называемые, "профессии будущего" — это исследователи данных, биоинформатики, менеджеры индивидуальных медицинских программ, менеджеры инвестиций в талантливых людей, системные архитекторы и так далее. Востребованность специалистов в данной области в ближайшее время будет расти. Вместе с тем, меняется и система управления в компаниях — в ВСК давно применяется методолгия SAFe, в рамках которой реализуется 100% стратегических инициатив компании", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.