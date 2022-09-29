Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области

Такое решение было принято по итогам экспертного совета, который состоялся под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
К присвоению статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" было рекомендовано 23 проекта, которые будут реализовываться по самым разным направлениям: инжиниринг, автоматизация, робототехника, медицинские технологии, IT-сервисы, энергосбережение, автокомпоненты, производство мультисенсорных чипов и многим другим. Создание условий для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса — ключевая задача в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
"Экосистема "Жигулевской долины" — ключевой компонент в развитии инновационной экономики Самарской области. Мы уделяем большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, постоянно расширяем спектр мер поддержки для высокотехнологичного бизнеса. Сегодня в периметре технопарка развивается более 280 компаний, которые создали более 2000 рабочих мест. Мы рады, что новые стартапы заявляют о себе и используют все возможности, которые создаются для них как на уровне региона, так и всей страны в целом", — сказал Дмитрий Богданов.
Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково", региональным партнером Агентства по технологическому развитию. В "Жигулевской долине" работает представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также технопарк является партнером Инновационного фонда Самарской области и активно налаживает взаимодействие с крупнейшими предприятиями России и дружественных государств. Это значительно усиливает возможности для развития проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков и выхода на рынок.
В статусе резидента инновационные проекты получают не только доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, но и возможность использования инфраструктуры экосистемы на льготных условиях: размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в одном из крупнейших в Самарской области конгресс-центров на базе технопарка, широкая информационная поддержка. За каждой компанией-резидентом закрепляется проектный менеджер, помогающий подобрать оптимальные программы в привлечении финансирования на каждом этапе "взросления" и подготовить документы для участия в конкурсах. Также резидентам оказывают содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, предоставляют консалтинговые услуги (составление бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований).
Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8(8482) 93-00-93, доб. 906.
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие