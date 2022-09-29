В "РКС-Самара" завершили поливной сезон и готовятся к новому: есть нюансы

Полили почти на 15 млн рублей: именно столько воды потратили самарцы на своих садовых участках только в августе. Сезон полива завершился вместе с последним летним днем, сейчас идет учет оплаченных квитанций, проверка долгов. На основе этого будут составляться списки садовых товариществ и отдельных товарищей, кому подключат летнюю воду в следующем году. Подсказка: должникам не подключат.
Сотрудники сбытового подразделения "РКС-Самара" подготовили список тех, кто не оплатил услуги поливной воды с суммой от 5000 рублей. Им будут направлены уведомления и претензии для погашения долга в досудебном порядке. Если оплата так и не поступит, то на следующий год разрешение на полив выдаваться не будет.
Каждый владелец участка знает, что полив должен быть регулярным, только тогда это принесет плоды в буквальном смысле. То же касается и оплаты за летнюю воду: своевременные и регулярные платежи — это вклад в следующий поливной сезон: продление существующих подключений, оформление новых, обслуживание и ремонт труб. Подготовка к сезону 2023 уже началась, и самое время оплатить все квитанции.
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие