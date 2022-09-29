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Экономика и бизнес

В "РКС-Самара" завершили поливной сезон и готовятся к новому: есть нюансы

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полили почти на 15 млн рублей: именно столько воды потратили самарцы на своих садовых участках только в августе. Сезон полива завершился вместе с последним летним днем, сейчас идет учет оплаченных квитанций, проверка долгов. На основе этого будут составляться списки садовых товариществ и отдельных товарищей, кому подключат летнюю воду в следующем году. Подсказка: должникам не подключат.

Сотрудники сбытового подразделения "РКС-Самара" подготовили список тех, кто не оплатил услуги поливной воды с суммой от 5000 рублей. Им будут направлены уведомления и претензии для погашения долга в досудебном порядке. Если оплата так и не поступит, то на следующий год разрешение на полив выдаваться не будет.

Каждый владелец участка знает, что полив должен быть регулярным, только тогда это принесет плоды в буквальном смысле. То же касается и оплаты за летнюю воду: своевременные и регулярные платежи — это вклад в следующий поливной сезон: продление существующих подключений, оформление новых, обслуживание и ремонт труб. Подготовка к сезону 2023 уже началась, и самое время оплатить все квитанции.

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