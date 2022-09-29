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Общество

Глава самарского ТТУ рассказал, когда трамваи вернутся на ул. Галактионовскую

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Руководитель ТТУ Михаил Ефремов рассказал samara.kp.ru , когда трамваи вновь начнут ходить по ул. Галактионовской. По его словам, деньги на эти цели в бюджете уже заложены.

Собеседник издания пояснил, что демонтированные из-за строительства станции метро "Театральная" рельсы обязательно вернутся на свое привычное место.

"Это произойдет сразу после окончания строительных работ по возведению станции метро, - пояснил Михаил Ефремов. - Для этого не понадобится выделять дополнительное финансирование - средства на возвращение трамвайных путей, на новые рельсы и провода уже заложены в смету строительства метро".

Гид потребителя

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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