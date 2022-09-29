Глава самарского ТТУ рассказал, когда трамваи вернутся на ул. Галактионовскую

Руководитель ТТУ Михаил Ефремов рассказал samara.kp.ru , когда трамваи вновь начнут ходить по ул. Галактионовской. По его словам, деньги на эти цели в бюджете уже заложены.

Собеседник издания пояснил, что демонтированные из-за строительства станции метро "Театральная" рельсы обязательно вернутся на свое привычное место.

"Это произойдет сразу после окончания строительных работ по возведению станции метро, - пояснил Михаил Ефремов. - Для этого не понадобится выделять дополнительное финансирование - средства на возвращение трамвайных путей, на новые рельсы и провода уже заложены в смету строительства метро".