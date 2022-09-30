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Общество

Сегодня из-за патриотической акции на площади Куйбышева будет ограничено движение

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 сентября, при проведении патриотической акции с 11:00 до 21:00 будет ограничено движение транспорта на следующих улицах Самары:

- по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;
- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Красноармейской в границах улиц Фрунзе и Галактионовской;
- по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;
- по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской;
- по ул. Молодогвардейской в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого, а также в границах улиц Вилоновской и Ульяновской.

Также на вышеуказанных участках запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Данные ограничительные меры не распространяются на трамваи. 

С 11:00 до 21:00 30 сентября городской пассажирский транспорт проследует по временной схеме: это коснется автобусных маршрутов №№ 3, 24, 34, 80, 92 и 226.

Гид потребителя

Последние комментарии

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