Сегодня из-за патриотической акции на площади Куйбышева будет ограничено движение

В пятницу, 30 сентября, при проведении патриотической акции с 11:00 до 21:00 будет ограничено движение транспорта на следующих улицах Самары:

- по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;

- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Красноармейской в границах улиц Фрунзе и Галактионовской;

- по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;

- по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской;

- по ул. Молодогвардейской в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого, а также в границах улиц Вилоновской и Ульяновской.

Также на вышеуказанных участках запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Данные ограничительные меры не распространяются на трамваи.

С 11:00 до 21:00 30 сентября городской пассажирский транспорт проследует по временной схеме: это коснется автобусных маршрутов №№ 3, 24, 34, 80, 92 и 226.