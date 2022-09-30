ВСК застраховала автомобили Центральной районной больницы в Мордово Тамбовской области

Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил автомобили Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Мордовская центральная районная больница" полисами ОСАГО.

Страховая защита действует год. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 20 автомобилей. Защита действует на территории всей России.

Мордовская центральная районная больница представляет из себя больничный комплекс, объединивший многопрофильный стационар с родильным домом и поликлиникой. В структуру учреждения входят 4 филиала (терапевтические, педиатрические врачебные участки, участки врача общей практики, койки сестринского ухода) и 20 фельдшерско-акушерских пункта. Штат больницы состоит из 360 человек.