ВСК застраховала автомобили Центральной районной больницы в Мордово Тамбовской области

Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил автомобили Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Мордовская центральная районная больница" полисами ОСАГО.
Страховая защита действует год. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 20 автомобилей. Защита действует на территории всей России.
Мордовская центральная районная больница представляет из себя больничный комплекс, объединивший многопрофильный стационар с родильным домом и поликлиникой. В структуру учреждения входят 4 филиала (терапевтические, педиатрические врачебные участки, участки врача общей практики, койки сестринского ухода) и 20 фельдшерско-акушерских пункта. Штат больницы состоит из 360 человек.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.